Boom Festival Scienza, 210mila visite

25mila studenti di ogni età, 40mila visite a Palazzo Ducale, 30mila in Piazza delle Feste, 210mila visite complessive e +27,8% di presenze rispetto al 2018. Sono numeri importanti quelli della 17/a edizione del Festival della Scienza di Genova che, da giovedì 24 ottobre a lunedì 4 novembre 2019, ha portato in 43 location cittadine 280 iniziative tra incontri, mostre, laboratori ed eventi speciali. Sono state inoltre svelate le date e il tema della 18/a edizione, in programma dal 22 ottobre al 1 novembre 2020 nel segno delle 'Onde'. La scelta del Paese ospite per l'edizione 2020 sarà resa nota nelle prossime settimane. "Il Festival della Scienza si conferma anche quest'anno un grande successo, con un ottimo riscontro da parte del pubblico, giunto a Genova da tutta l'Italia" ha detto Marco Pallavicini, presidente del Festival della Scienza. La grande affluenza "ha richiesto la replica di alcune conferenze sold out o il cambio di location, opzionando sale capaci di accogliere un numero maggiore di ospiti".