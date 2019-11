Targa ricorda mareggiata ottobre 2018

(ANSA) - GENOVA, 1 NOV - Una targa per ricordare la tremenda mareggiata del 29-30 ottobre del 2018 e il lavoro svolto per riparare i danni è stata inaugurata lungo la strada tra Santa Margherita Ligure e Portofino che crollò, isolando il borgo dei vip, sotto la forza delle onde. La targa è stata posizionata sulla passerella pedonale che porta a Portofino a pochi metri dalla strada ricostruita. L'iniziativa, proposta dal consigliere regionale Augusto Sartori (FdI), di Santa Margherita Ligure, ha avuto il patrocinio di Regione e Città Metropolitana. Alla cerimonia, tra gli altri, è intervenuto il governatore Giovanni Toti. "Oggi celebriamo gli uomini e le donne che con il loro impegno e il loro lavoro hanno saputo restituire la bellezza di questo territorio dopo la devastante mareggiata che ha colpito la Liguria. E celebriamo il nostro sistema di Protezione Civile e la sua prontezza che in un evento devastante ha evitato vittime" ha detto Toti. La targa recita il motto latino frangar non flectar, mi piego ma non mi spezzo.



Data ultima modifica 01 novembre 2019 ore 15:22