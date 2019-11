Boom di cremazioni a Genova, +18%

La cremazione a Genova si attesta come la scelta di gran lunga più apprezzata per dare un seguito terreno ai resti mortali. Il dato emerge da un'indagine effettuata da Asef, l'azienda dei servizi funebri del Comune di Genova, che con la sua attività copre stabilmente oltre il 36% cento dei funerali che annualmente si celebrano sul territorio comunale. I genovesi che - in vita per se stessi o per i propri cari estinti - nel 2018 hanno optato per la cremazione sono stati oltre 6253, su un totale di 9289 servizi funebri (67%). Di questi, Asef ha curato 3344 funerali, di cui 2157 sono finiti in cremazione. Vale a dire il 62,4%. I restanti defunti vengono inumati o tumulati in feretri, nei vari cimiteri cittadini (Genova ne conta 35): la sepoltura in terra si è attestata nel 2018 al 22,2% mentre la tumulazione (in tomba di famiglia, colombaro o pavimento) è stata scelta dal 15,4% dei dolenti. In soli 8 anni l'incremento delle cremazioni è stato, rispetto al numero complessivo di funerali, del 18%.



Data ultima modifica 02 novembre 2019 ore 16:22