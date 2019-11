Dopo terminal Vte cambia nome società

(ANSA) - GENOVA, 30 OTT - Dopo il terminal cambia ufficialmente nome anche la società: la denominazione Vte-Voltri terminal Europa spa passa a Psa Genova Pra'a partire dal primo novembre. E il nuovo nome è scritto anche sull'insegna appena appesa all'ingresso del terminal. A maggio l'ad Gilberto Danesi aveva annunciato la modifica con una cerimonia nella sede del municipio. Oggi è arrivata la comunicazione formale. "La scelta aziendale rispecchia il forte impegno di Psa Genova Pra' nei confronti della comunità praese e testimonia il percorso svolto in sinergia con l'amministrazione locale nel corso degli anni trascorsi, con la riconferma dello s tesso impegno in termini di responsabilità anche per gli anni futuri" recita un comunicato del gruppo. Per i cittadini di Pra' è la risposta ad una lunga battaglia per riconoscere il terminal, il maggiore terminal contenitori del Nord Tirreno e del porto di Genova, come parte di Pra' e non di Voltri, come era indicato fino ad oggi nel nome.