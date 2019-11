Spacciano davanti a scuola e palestra

Per non dare nell'occhio e seguire da vicino i movimenti dei pusher non hanno esitato a fingersi genitori in attesa dei figli all'uscita da scuola.

Così, i poliziotti della Squadra mobile spezzina e del commissariato di Sarzana sono riusciti a mettere insieme indizi e prove per smantellare una banda formata da cinque cittadini maghrebini che da mesi aveva trasformato lo Skate Park di Sarzana, un'area dove sono presenti scuole e la palestra destinata a bambini e ragazzi, in una centrale dello spaccio. A finire nella rete, oltre ai cinque maghrebini tutti irregolari sul territorio nazionale e destinatari di provvedimenti cautelari personali, e una donna italiana, denunciata per detenzione ai fini di spaccio di una decina di grammi di coca.

L'attività di indagine coordinata dal pm Elisa Loris ha permesso di accertare svariati episodi di spaccio, molti dei quali fermati 'sul nascere' con il sequestro di numerose dosi di cocaina e hashish.