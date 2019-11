Irrompono in casa anziane e le derubano

Tre uomini di probabile origine straniera si sono introdotti nell'abitazione di due anziane donne a Busalla e le hanno rapinate di tutti i loro averi, denaro contante e gioielli. E' successo a Busalla. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova San Martino e di Busalla. Secondo quanto appreso i tre a volto coperto hanno fatto ingresso dalla porta principale dopo averla sfondata, trovando in casa due donne anziane tra loro parenti.

Uno dei tre, in italiano stentato, ha portato le due anziane in cucina mentre gli altri due con un flessibile hanno aperto la cassaforte asportando gioielli e denaro. Poi i tre sono fuggiti.

Sul posto per i rilievi anche la Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Genova. Le due anziane signore non hanno riportato lesioni e non hanno fatto ricorso a cure mediche.