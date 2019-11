Idee parenti vittime su memoriale Ponte

"Non sappiamo quando sarà fatta giustizia, per ora siamo noi a vivere un ergastolo". A parlare sono i genitori delle vittime di ponte Morandi. Oggi a palazzo Tursi i parenti di alcune delle persone morte nel crollo del 14 agosto 2018 hanno incontrato il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Regione Giovanni Toti e l'assessore comunale al Bilancio Pietro Piciocchi. Un incontro che precede quello in programma domani, all'istituto Don Bosco di Sampierdarena, con gli architetti che stanno progettando il futuro parco del 'sottoponte' per discutere della possibilità di costruire un memoriale. A Genova per la prima volta sono arrivati da Torre del Greco i genitori di Gerardo Esposito e Antonio Stanzione che, con gli amici Giovanni Battiloro e Matteo Bertonati, sono precipitati in auto dal viadotto Polcevera. Non erano mai stati sul luogo del disastro e domattina saranno sul ponte in zona cantiere per deporre una corona di fiori.