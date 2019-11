Bus Catalogna:papà,giusto non archiviare

"Se l'inchiesta fosse stata archiviata ancora una volta sarebbe stata un'ingiustizia molto dura da sopportare". Lo ha detto Paolo Bonello, il padre di Francesca, genovese, una delle 13 studentesse dell'Erasmus che tre anni e mezzo fa hanno perso la vita sul bus in costa Brava, in Spagna, commentando la notizia che i giudici della corte di appello di Tarragona in Spagna, dopo 3 anni e 3 tentativi di archiviare l'indagine, hanno deciso di celebrare il processo per stabilire di chi sono le colpe della tragedia in cui hanno perso la vita 13 ragazze, 7 italiane. Bonello ha ricordato le testimonianze sulla stanchezza dell'autista delle ragazze sopravvissute. "E' evidente che anche l'azienda di autonoleggio, che è stata indagata dal Ministero del lavoro, per cui l'uomo lavorava deve risponderne. Perché organizzare un viaggio di 500 km di andata e altrettanti per il ritorno con un solo autista e in un solo giorno significa creare le condizioni affinché avvenga un incidente", ha sottolineato il papà di Francesca.



Data ultima modifica 31 ottobre 2019 ore 14:02