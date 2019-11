Arriva il maggiordomo di quartiere

Nel 2020 in Liguria saranno aperti 15 sportelli del 'maggiordomo di quartiere', servizio gratuito di welfare territoriale ideato dalla Regione Liguria, che lo finanzierà con un bando da 2 milioni di euro del Fondo sociale europeo: proprio come con un vero maggiordomo aiuteranno i cittadini in piccole incombenze, intervenendo di volta in volta in base alle richieste, magari innaffiando piante di chi va in vacanza, portando la posta a un anziano, tenendo le chiavi per darle all'elettricista, facendo piccole riparazioni o fornendo quegli aiuti di 'buon vicinato' divenuti sempre più complicati.

Saranno 'arruolati' per l'incarico soggetti in temporanea difficoltà economica, formati ad hoc. Saranno aperti a Imperia 3 sportelli, 3 a Savona, 5 a Genova, 1 a Chiavari e 3 a Spezia. L'avviso pubblico si è aperto il 24 ottobre e si chiuderà il 6 dicembre. I 'maggiordomi' saranno giovani o adulti disoccupati residenti in Liguria, che conoscano la lingua italiana, e abbiano un Isee inferiore a 20.000 euro.



Data ultima modifica 30 ottobre 2019 ore 17:22