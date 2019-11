Arrestato spacciatore con 1/2 chilo coca

La polizia di Genova ha arrestato uno spacciatore di 30 anni, di origini albanesi, che stava cercando di trasportare mezzo chilo di cocaina. Gli agenti delle volanti lo hanno notato durante un controllo del territorio in viale Centuruione Bracelli mentre cercava di mettere in moto uno scooter armeggiando sul nottolino. L'uomo, quando ha visto i poliziotti che si avvicinavano è scappato e ha lanciato una scatola che teneva in mano. Dentro, gli agenti hanno trovato 24 involucri. Altri due erano nascosti nelle tasche dello spacciatore, mentre 38 erano custoditi nel sottosella della moto. In casa, in via del Camoscio, la polizia ha trovato altra droga non ancora suddivisa in dosi e 2.700 euro in contanti.