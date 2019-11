Masso su provinciale, 10 sfollati

(ANSA) - VARAZZE, 27 OTT - Dieci persone sono state sfollate a causa di uno smottamento avvenuto lungo la strada provinciale 57 a Varazze. A causa del forte maltempo dei giorni scorsi, un grande masso, grande quanto un'auto, si è staccato dalla montagna finendo sulla strada, in località Casanova. La frana è avvenuta ieri nei pressi di tre abitazione che, in via precauzionale, sono state fatte sgomberare dai vigili del fuoco e dalla polizia locale. Dopo un sopralluogo è stato deciso che la strada resterà chiusa e gli sfollati resteranno fuori casa.

la decisione è stata presa da Comune, Provincia e Regione. I tecnici hanno visionato il fronte franoso per capire se ci fosse ancora il rischio di altri cedimenti. E' stato notato che il versante potrebbe averli quindi dovrà essere deciso se sanare la zona da cui è caduto il masso o intervenire con una attività per fare cadere altre pietre pericolese o intervenire in modo più strutturale per mettere in sicurezza tutta la parete rocciosa.