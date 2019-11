Turismo: agosto, più arrivi e presenze

Segno più su arrivi e presenze in Liguria ad agosto rispetto al 2018. Si conferma la tendenza a vacanze più brevi: gli arrivi +6,95% aumentano molto di più delle presenze, che comunque sono positive +0,29. In assoluto ci sono stati 747.558 arrivi per 3.028.346 presenze. Erano 688.155 gli arrivi e 2.936.571 le presenze nell'agosto del 2015.

Spiccata la crescita degli arrivi anche rispetto all'anno record 2017 (699.130). Quanto al dato annuale, gli arrivi su 8 mesi hanno cambiato segno (+0,29) rispetto al totale dei 7 mesi registrato a luglio, mentre le presenze restano negative (-2,09). A giugno, luglio e agosto gli arrivi segnano +3.14% e le presenze -0,24. "Se togliamo maggio con i weekend di maltempo, il dato è in crescita sul totale annuale - dice il governatore Toti - e se andiamo indietro rileviamo che, nonostante le fluttuazioni dovute a diverse cause nazionali e internazionali, il dato assoluto dal 2015 è in crescita. Fra poco ci sarà una campagna per il Natale dove vogliamo la Liguria protagonista".

Tra i comuni spicca la performance della Spezia, in controtendenza anche rispetto alla media regionale: aumentano di più le presenze (+7,82) rispetto agli arrivi (+6,64%). Il capoluogo del levante si sta imponendo come base di elezione per la visita alle Cinque Terre e al Golfo dei Poeti. È anche la località che ha registrato nell'ultimo anno il maggiore aumento di appartamenti a uso turistico riconosciuti e controllati dalla Regione che in tutta la Liguria hanno garantito oltre 20 mila posti letto in più rispetto al 2018. Rapallo, che aveva sofferto più degli altri comuni del Tigullio le conseguenze delle mareggiate di un anno fa, dopo un luglio difficile è tornata a valori positivi (+3,98% di presenze). Nella riviera di ponente si segnala Diano Marina che segna +19,62% di arrivi e +5,81% di presenze e porta tutta la provincia di Imperia in percentuali positive (presenze +0,96%).

Data ultima modifica 27 ottobre 2019 ore 10:42