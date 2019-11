Pino cade vicino parco bimbi Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 25 OTT - Un pino di grosse dimensioni si è abbattuto vicino al parco giochi per bambini, ai giardini pubblici di Ventimiglia, probabilmente a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni. Non si registrano feriti.

Già in passato si erano abbattuti diversi alberi nella stessa zona tanto che durante la scorsa amministrazione era stato deliberato l'abbattimento di altri 57 esemplari ritenuti a rischio in seguito a una perizia dell'agronomo che aveva messo in guardia sulla possibilità di nuovi crolli.