Picchia moglie e figli per 10 anni, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - La polizia ha arrestato un uomo di 52 anni di origini pakistane accusato di avere picchiato la moglie e i tre figli per 10 anni. Gli agenti sono intervenuti ieri sera nella loro casa dopo l'ennesima aggressione. A chiamare le volanti è stato uno dei figli. La donna ha raccontato di essere vittima delle violenze da 10 anni e che il marito sottoponeva la famiglia a regole molto rigide, come il divieto di uscire di casa o di usare il cellulare. La vittima, in sede di denuncia, ha raccontato agli agenti che, dopo un breve periodo di matrimonio felice, da circa 10 anni il marito ha iniziato a picchiarla e a sottoporre sia lei che i tre figli a regole molto rigide come il divieto di uscire di casa e il divieto dell'utilizzo del cellulare. La donna non aveva mai denunciato prima il marito per paura. Ma ieri sera, il figlio più grande ha trovato il cellulare nascosto sotto il letto e ha chiamato i soccorsi.