Piaggio Aero, nuova commessa 10 velivoli

Piaggio Aerospace ha siglato a Las Vegas un accordo con Sheikh Khalifa Al Saif, presidente della saudita Al Saif Aviation, per l'acquisto di almeno dieci velivoli P.180 Avanti Evo, il primo dei quale verrà consegnato nella seconda metà del 2020. Il portafoglio ordini della società è oggi di 270 milioni di euro e con i contratti da finalizzare entro fine anno per altri 568 milioni a fine anno raggiungerà gli 838 milioni. "Con la firma di ulteriori contratti nelle prossime settimane - dichiara il commissario straordinario Vincenzo Nicastro -, dovremmo essere in grado di riportare Piaggio Aerospace alla piena operatività. Posso oggi dichiarare che stiamo raggiungendo il nostro obiettivo di rendere la società appetibile per un nuovo proprietario". L'accordo siglato "è il primo segnale di forte fiducia che arriva dal settore privato", sottolinea Nicastro, segnalando anche che "la società non ha mai avuto un portafoglio ordini di tale entità nel corso della sua storia recente".



Data ultima modifica 27 ottobre 2019 ore 11:02