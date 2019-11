Accordo Comune Genova-Ceb per 50 milioni

Il Comune di Genova avrà a disposizione fino a 50 milioni per interventi di prevenzione delle calamità naturali grazie a un accordo di prestito siglato oggi a palazzo Tursi tra il sindaco Marco Bucci e Carlo Monticelli, vicegovernatore della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa. Alla firma erano presenti anche la vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale e gli assessori comunali al Bilancio Pietro Piciocchi e ai Trasporti Matteo Campora. Il prestito è di tipo Pff - public financing facility - e permette alle amministrazioni di accedere a risorse economiche in maniera rapida e a condizioni vantaggiose. "Dipenderà dall'ammontare del prestito e dalle esigenze temporali del Comune di Genova per la restituzione - spiega Monticelli, nato a Genova e oggi vicegovernatore della banca con sede a Parigi - ma per intenderci possiamo parlare di fino a 4 punti in meno rispetto ai tassi applicati dalle banche". Il piano di ammortamento sarà fino a 20 anni.



