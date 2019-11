Waterfront: Bucci, acqua torna in città come nel 1992

"L'acqua ritorna a far parte di Genova, che è poi lo stesso progetto delle Colombiadi del 1992. Vogliamo che porto e città siano una cosa sola": così il sindaco Marco Bucci sintetizza il progetto del Waterfront di Levante paragonandolo alla riqualificazione del Porto Antico nel 1992 in occasione delle celebrazioni colombiane, quando la parte storica del porto di Genova venne restituita ai cittadini sotto forma di polo turistico, culturale e di servizi.

Il confronto tra porto antico e porto 'nuovo' di Levante indicato dal sindaco Bucci durante un sopralluogo al cantiere di costruzione del primo canale d'acqua del Waterfront di Levante è stato sottolineato dal suo ideatore, l'architetto Renzo Piano: "nel 1992 bastava andarci al mare - ha spiegato -, bastava abbattere le barriere che c'erano tra porto e città. Qui alla Foce bisogna riportarcelo, ma in qualche maniera c'è una continuità tra i due progetti".

Secondo Bucci la costruzione dei due chilometri di canali d'acqua dal padiglione Jean Nouvel al Porto Antico potrebbe iniziare alla fine del 2020, appena finito il primo lotto di lavori nell'area fieristica.

"Nel 2021 l'isola della fiera sarà accessibile tramite tre entrate - spiega l'assessore comunale all'Urbanistica Simonetta Cenci -: un ponte, l'entrata già esistente a quota zero del padiglione Jean Nouvel e attraverso una nuova rampa che sarà costruita sul lato di Levante del padiglione Jean Nouvel". Il sindaco Bucci conferma che "l'investimento del primo lotto del Waterfront di Levante è completamente coperto, i fondi ci sono tutti, in parte pubblici e in parte derivanti dalla vendita delle aree che il Comune ha deciso di vendere a privati".

Data ultima modifica 25 ottobre 2019 ore 16:22