Foto Duce su camion, polemiche a Imperia

(ANSA) - IMPERIA, 23 OTT - Una foto del Duce sul vetro di un camion di una ditta che lavora per il Comune di Imperia ha fatto scattare polemiche. Potere al Popolo e Prc parlano di apologia di fascismo. Il mezzo è impegnato in lavori di rifacimento di via Gastaldi. "Il sindaco Scajola che ha fatto un sopralluogo in galleria Gastaldi per verificare l'evolversi dei lavori - scrive Alberto Gabrielli per i due partiti di sinistra - si è accorto della foto di Benito Mussolini. Qualora non se ne fosse accorto lo abbiamo fatto noi. Ma a chi sono stati affidati i lavori? Imperia, insignita nel 1980 dal presidente della Repubblica Sandro Pertini della medaglia d'oro al Valor Militare per la lotta di Liberazione dal nazifascismo merita questo? E ancora: il camion è in via Felice Cascione, medico combattente per la Libertà, medaglia d'oro al Valor Militare". Per Potere al Popolo e Rifondazione "il Comune deve intervenire e revocare l'appalto alla ditta esecutrice per apologia di fascismo".