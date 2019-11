Esoscheletro Iit per aiutare lavoratori

Un esoscheletro che aiuta a sollevare carichi pesanti, riducendo i disturbi a schiena e muscoli, e un robot teleoperativo, per sostituire o assistere i lavoratori in ambienti rischiosi: sono i due prototipi realizzati nell'ambito della collaborazione tra l'Inail e l'Istituto italiano di tecnologia (Iit) di Genova. L'obiettivo è la messa a punto di dispositivi innovativi per prevenire gli infortuni sul lavoro in contesti rischiosi. L'esoscheletro, che migliora la capacità muscolare nello spostamento manuale dei carichi e diminuisce le patologie da sovraccarico, potrebbe essere utile ai circa cinque milioni di operatori che, secondo i dati Inail, spostano carichi manualmente nel settore edile, logistico, sanitario e manifatturiero. C'è poi il robot quadrupede teleoperativo, che limita l'esposizione dei lavoratori in ambienti rischiosi per la salute e la sicurezza, come interventi a seguito di catastrofi naturali. Può spostare anche un aereo passeggeri di oltre 3 tonnellate e viene guidato da remoto.



Data ultima modifica 24 ottobre 2019 ore 21:21