Bomba d'acqua a Campo Ligure, frana su chiesa

E' rientrata l'allerta sullo Stura a Rossiglione, nell'entroterra genovese. "Abbiamo però sei grosse frane sul territorio - spiega la sindaca Katia Piccardo -. Lo Stura non è esondato, i problemi sono arrivati dai ruscelli laterali, che hanno rovesciato un sacco d'acqua sulla viabilità sia comunale che statale, portando con sé detriti, tronchi d'albero o altro materiale". A Rossiglione da ieri 22 nuclei familiari, per un totale di 48 persone, sono sfollati per una frana. Liberato un sottopasso allagato che teneva isolato un quartiere con 500 persone. Una frana ha interrotto la circolazione sulla statale 456 'del Turchino' tra Masone e Campo Ligure dove, in via precauzionale, padre, madre, due figli piccoli, la nonna e un'altra donna, oltre al cagnolino, sono stati sfollati per una frana che ha colpito la loro casa, mentre un'altra si è abbattuta su una chiesa. Da qui in direzione Rossiglione la circolazione è limitata ai mezzi di soccorso e ai residenti.

A Campo Ligure c'è stato anche un sopralluogo del capo dlela Protezione civile Angelo Borrelli con il governatore Toti e l'assessore regionale alla Protezione civile Giampedrone. I due amministratori sono stati anche a Rossiglione

La Regione ha chiesto lo stato di calamità e Borrelli ha detto: "Appena la richiesta dello stato di emergenza arriverà dalla Regione Liguria, la tratteremo con la dovuta attenzione e con il dovuto rispetto, perché ci sono interventi che rientrano pienamente nella gestione emergenziale"

Data ultima modifica 23 ottobre 2019 ore 17:43