Genova,festa per nozze d'oro 1800 coppie

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - "Nozze d'oro" per 1.795 coppie genovesi con festa il 25 ottobre per gli sposi che nel 2018 hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di matrimonio. La organizza il Comune. Dopo la messa (ore 9) in cattedrale ci sarà una festa al teatro Carlo Felice (ore 10.45) dove le coppie saranno ricevute dal vicesindaco Stefano Balleari e dal soprintendente Claudio Orazi. Seguirà, in anteprima esclusiva, il concerto del direttore e violino solista dell'Orchestra del Carlo Felice, Mengla Huang. "Sono onorato - dice Balleari - di aver organizzato questo evento che celebra un invidiabile traguardo di vita insieme".

Alcune curiosità: ha 64 anni la sposa più giovane e 94 la più anziana, mentre per quanto riguarda gli uomini il più anziano è un 95enne e il più giovane un 67enne. Ha 134 anni in due la coppia più giovane e 185 la più vecchia. A fine manifestazione sarà messo a disposizione un servizio di bus per Circonvallazione a Monte, Ponente (Voltri), Valbisagno (Prato), Valpolcevera (Pontedecimo).