Allerta rossa sul centro della regione, scuole chiuse

Il peggiorare delle condizioni meteo ha portato la protezione civile regionale della Liguria a trasformare da arancione a rossa l'allerta meteo sulle zone centrali della regione, ossia le province di Savona e Genova.

L'allerta rossa scatta da questa sera alle 20 fino alle 15 di domani. Nel Savonese e nel Genovesato "le scuole resteranno chiuse", ha detto l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Nell'Imperiese, dalle 12.30 l'allerta gialla diventa arancione fino alle 15 di domani e poi sarà ancora gialla fino alla mezzanotte. Nello Spezzino l'allerta, ora gialla, diventerà arancione dalle 20 fino alle 18 di domani poi gialla fino alle 24.

Oltre all'intera provincia di Savona e al Genovesato le scuole resteranno chiuse anche a Santa Margherita Ligure. Nell'Imperiese, dove l'allerta è arancione, e le scuole resteranno chiuse a Sanremo, Bordighera e Ventimiglia e in molti altri comuni più piccoli.

Nel caso in cui Genova durante l'allerta meteo rossa fosse colpita da una "bomba d'acqua come nel 2014" il Comune è pronto a bloccare il transito a chiunque in alcune zone della città in mezzora. E' la nuova sperimentazione, denominata 'dry-run', annunciata dal sindaco Marco Bucci durante un incontro con i giornalisti nel centro della Protezione civile. In caso di allarme per esondazione di un torrente, alcune zone di Genova d'ora in avanti saranno interdette a chiunque. Ad esempio nel caso in cui il livello del torrente Bisagno arrivasse a 80 centimetri dalla piena. Ci sono 11 auto dei vigili dotate di megafono pronte a intervenire già da stanotte. Durante l'allerta rossa la metropolitana andrà da Brin a De Ferrari, la stazione di Brignole resterà chiusa al pubblico. Domani resteranno chiuse tutte le scuole del Comune di Genova.

Con allerta rossa si ferma il cantiere per la ricostruzione del ponte a Genova.

Non ci saranno cancellazioni preventive di treni in Liguria nonostante l'allerta rossa nella zona centrale della Liguria e arancione nel Ponente e nel Levante. Ma è consigliabile, prima di mettersi in viaggio, di consultare il sito Trenitalia.com per eventuali modifiche e che saranno prontamente rese note, o di chiamare gratuitamente il call center 800.892021. Trenitalia ha comunque già organizzato 20 bus tra Savona e Genova che saranno a disposizione degli utenti nel caso in cui fosse necessario supportare il trasporto ferroviario.

Sono quattro le criticità che hanno portato la Protezione civile regionale ad innalzare l'allerta meteo fino a rossa. La prima è rappresentata da piogge diffuse, intense e persistenti su tutte le zone. La seconda sono i temporali forti, organizzati e stazionari. La terza criticità è data dalle condizioni del suolo, già saturo e incapace di assorbire nuove precipitazioni in particolare nel settore centrale della regione. La quarta è il livello dei torrenti, che nella zona fra Savona e la Valpolcevera è già superiore all'ordinario. Intanto, nelle ultime ore si sono registrate precipitazioni di intensità fino a molto forte localmente nel Ponente della regione e relativo entroterra. Nelle ultime 24 ore si segnalano i 279 millimetri a Monte Settepani (58 millimetri in un'ora), 267.6 al Colle del Melogno, 214 ad Osiglia, 187.6 a Carpe Case Garoni, 152.4 a Ferrania, tutte località del Savonese. Nell'Imperiese 146.8 a Triora.



Data ultima modifica 20 ottobre 2019 ore 23:42