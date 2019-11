Turismo: Toti, crociere premiano Liguria

Nel 2020 il porto di Genova movimenterà 1,38 milioni di passeggeri su navi da crociera, il 2,2% in più rispetto al 2019; 900mila alla Spezia, il 38% in più, e altrettanti a Savona, il 20% in più. Una tendenza alla crescita condivisa con tutti gli scali crocieristici italiani, secondo le stime dell' Italian Cruise Watch. Incremento anche sugli accosti nave che a Genova dovrebbero arrivare a 275 (+2,6% rispetto al 2019), a Savona 161 (+1,9%) e alla Spezia 208 (+41,5%). "Un risultato straordinario che conferma la crescita costante dei nostri scali che, nonostante le difficoltà dell'ultimo anno, restano un saldo punto di riferimento per l'economia di tutta Italia", scrive il governatore Toti su Fb - Continuiamo a lavorare per valorizzare i nostri porti, creare lavoro e far crescere la Liguria!. Questa crescita è effetto di una promozione efficace. I crocieristi sono preziosi: anche se non fanno presenze perché non dormono in città, portano milioni di sguardi sul territorio. Sono i nostri migliori promotori".



