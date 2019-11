Incinta di 9 mesi fatta scendere da bus

Incinta di nove mesi e senza biglietto del bus, ha provato a comprare il biglietto a bordo ma l'autista non ha voluto venderglielo e l'ha fatta scendere. Atc, l'azienda dei trasporti pubblici locali, informata dal sindaco Pierluigi Peracchini, ha avviato un'indagine disciplinare sull'autista. La futura mamma, Francesca Pennucci, 45 anni, a La Spezia gestisce un centro per il rinnovo di patenti guida. Ieri mattina era andata in ospedale per gli ultimi controlli. Il ginecologo ha fissato il parto la settimana prossima. Felice per la notizia stava tornando a casa in bus, ha tentato di acquistare il biglietto dal cellulare senza riuscirci. In quel momento è arrivato l'autobus ed è salita ed ha chiesto all'autista il biglietto, che ha rifiutato e l'ha costretta a scendere la fermata dopo. Francesca ha ricevuto la solidarietà di tantissimi spezzini. "Mi ha fatto piacere sentire la vicinanza di tanti cittadini - ha detto -. Ho voluto rendere pubblico l'episodio perché cose del genere non devono accadere".



Data ultima modifica 19 ottobre 2019 ore 18:41