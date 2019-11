Da Liguri Usa soldi per scritte rupestri

Arrivano da New York 7 mila dollari per rendere accessibile il masso della Val Cichero e per studiarlo approfonditamente. Il grosso lastrone rinvenuto nell'ottobre del 2015 nei boschi del Ramaceto - in Val Fontanabuona - che riporta incisioni che da una prima analisi sembrano romane, ha bisogno di studi per confermare o meno la provenienza romana la cui presenza è già stata appurata dal cippo romanico di confine imperiale risalente al secondo secolo dopo Cristo ritrovato in zona. La donazione è stata effettuata da Vivian Cardia, esponente dei Liguri nel Mondo di New York, in ricordo della mamma Elsie Garaventa, emigrata all'inizio del secolo scorso negli States da Rossi di Lumarzo; stesso cognome e stessa provenienza di un'altra Garaventa, Dolly, la mamma di Frank Sinatra. Elsie era famosa nella Grande Mela per il suo ristorante il Beatrice Inn, punto di riferimento per i liguri d'America, famoso anche per aver ospitato una scena del film di Woody Allen Un'Altra Donna.