Super dirigente a Spezia, Gdf in Comune

La Procura della Corte dei conti indaga sull'incarico affidato dal Comune della Spezia alla 'super dirigente' Rosanna Ghirri, nominata nell'ottobre dello scorso anno per svolgere un ruolo da direttore operativo dell'amministrazione. I militari della Guardia di finanza, delegati dalla magistratura contabile, si sono presentati a Palazzo civico per acquisire la documentazione relativa all'incarico di dirigente a tempo determinato voluto dall'amministrazione guidata dal sindaco Pierluigi Peracchini nell'ambito della riorganizzazione della macchina comunale e dei ruoli dirigenziali. L'istruttoria, secondo indiscrezioni, sarebbe nella fase embrionale e non si conoscono le ipotesi che hanno 'mosso' il controllo della Gdf. Sulla nomina di Ghirri, per la quale lo stesso Comune aveva ottenuto parere favorevole dall'Anac in merito alla compatibilità e alla conferibilità dell'incarico, si consumò un aspro dibattito sia all'interno della maggioranza, sia tra la maggioranza e l'opposizione in consiglio comunale.



Data ultima modifica 17 ottobre 2019 ore 20:23