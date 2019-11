Spiaggia Marinella riapre prossima estate

Sarà pronta la prossima estate la spiaggia della Marinella a San Terenzo, nel comune di Lerici (La Spezia): sono stati infatti consegnati e avviati i lavori per la realizzazione del secondo lotto che riguarda la porzione centrale della falesia, pronta per l'estate prossima. Il primo lotto aveva consentito la riapertura della passeggiata dietro il castello di San Terenzo, mentre questi ulteriori lavori vedranno la messa in sicurezza e il consolidamento di tutta la parete.

L'insenatura sarà riaperta ai bagnanti dopo quasi 10 anni. La Regione Liguria, che con i suoi tecnici ha effettuato oggi il sopralluogo, ha finanziato i lavori per quasi 1 milione e 300 mila euro. "Abbiamo fatto il possibile per mantenere fede agli impegni presi - ha detto il governatore Toti che oggi ha preso parte al sopralluogo -. Monitoreremo l'andamento dei lavori per fare in modo di arrivare all'appuntamento della prossima estate, quando questo bellissimo litorale sarà di nuovo balneabile".