Madre di Tafida: al Gaslini ho trovato la speranza

"La principale differenza tra la sanità inglese e quella italiana è che dal primo momento in cui Tafida è stata ricoverata in Inghilterra i dottori continuavano a dire 'non ce la farà'. Questo me lo sono sentita dire fino all'ultimo momento. Invece qui al Gaslini ho trovato speranza".

Lo ha detto Shelina Begum, mamma della bimba inglese di 5 anni in gravi condizioni arrivata ieri all'ospedale Gaslini di Genova dal Royal London Hospital. "Questa è la grandissima differenza tra cosa ho trovato in Inghilterra e cosa ho trovato in Italia".

La madre spera fortemente che Tafida possa ottenere la cittadinanza italiana e a favore si è espressa anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, mentre i Giuristi per la Vita ricordano che i gli ultimi ministri dell'Interno Salvini e Lamorgese "non hanno preso in considerazione questa possibilità da noi avanzata. Speriamo che parlandone ciò avvenga perché aiuterebbe la famiglia a sostenere i costi che deve affrontare per rimanere in Italia".