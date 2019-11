Inflazione, in Liguria i maggiori rincari

La Liguria è la regione in Italia con il maggior aumento del costo della vita, 212 euro annui aggiuntivi per una famiglia di 3 componenti (161 euro i rincari per la famiglia media di 2,4 componenti), con una inflazione a +0,7%. E' la classifica dell'Unione nazionale consumatori redatta sulla base dei dati Istat sull'inflazione a settembre resi noti oggi. Tra le regioni, emerge da una nota dell'Unc, segue l'Abruzzo, dove l'incremento dei prezzi dello 0,7% implica un'impennata del costo della vita pari a 168 euro. Terza la Puglia, dove per via dell'inflazione a +0,6%, si ha un salasso annuo di 147 euro. Considerando invece le città Genova è la seconda per rincari in Italia, con un aumento su base annua di 316 euro per la famiglia di 3 componenti (243 euro per la famiglia media), alle spalle di Bolzano dove l'aumento del costo della vita è di 347 euro (301 per famiglia media). Terza Bari con rincari di 258 euro a famiglia (208 per la famiglia media).



Data ultima modifica 18 ottobre 2019 ore 14:25