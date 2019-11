(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Intervento dei vigili del fuoco la scorsa notte, poco prima dell'una, a Molassana tra via Struppa e via Molassana. Un rogo ha distrutto cinque macchine posteggiate davanti a un edificio. Il palazzo è stato evacuato in via precauzionale per il forte fumo che ha invaso le scale. La facciata è rimasta annerita. Indagini in corso per accertare le cause.