Spezia, molte auto senza assicurazione

(ANSA) - LA SPEZIA, 14 OTT - La crisi viaggia anche in auto.

È il dato che emerge dalla campagna 'Alto Impatto Assicurazioni' che ha visto impegnati gli agenti della Polstrada della Spezia.

Gli approfondimenti svolti su 49 autovetture hanno svelato, in 25 casi, l'assenza della copertura assicurativa del veicolo, portando all'inevitabile sequestro del mezzo da parte degli agenti. La campagna di contrasto al fenomeno di elusione del pagamento dell'assicurazione, che mette a rischio la sicurezza del cittadino che in caso di incidente stradale, è stata realizzata anche con l'ausilio dello Street Control, strumento che permette di scansionare in tempo reale le targhe dei veicoli in circolazione. Oltre 2000 i veicoli passati al setaccio.