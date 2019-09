Commercio abusivo su spiagge Alassio

(ANSA) - ALASSIO, 18 AGO - Un ingente sequestro di capi di abbigliamento è stato compiuto in questi giorni dagli agenti della Polizia Municipale di Alassio. "Prosegue l'attività di controllo sulle spiagge - spiega Francesco Parrella, Comandante dei vigili alassini - anche nell'ambito della lotta al commercio abusivo e alla contraffazione. Dall'inizio della stagione sono una cinquantina i sequestri attuati, anche in luoghi di stoccaggio della merce. Abbiamo notato che spesso gli ambulanti abusivi giungono in città con autobus o treni ma senza merce che vanno a recuperare in nascondigli improvvisati sul territorio.

Ricordo sacchi di teli da mare stipati in un tombino. L'invito agli acquirenti è di riflettere anche sulle conseguenze di tipo igenico-sanitario e non solo di natura amministrativa o sanzionatoria ed economica".