Fontanella, sindaco Ventimiglia denuncia minacce

Insulti e minacce sui social per il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino per il caso della fontanella all'ingresso dei giardini pubblici smurata nei giorni scorsi perché vandalizzata e per evitare sprechi, visto che l'acqua restava aperta giorno e notte. "Per colpa di una fake news, secondo la quale avrei chiuso la fontanella in cui si lavavano e bevevano i migranti - spiega Scullino, che stamani si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia - sono stato ricoperto di insulti e minacce di morte sui social.

Minacce, tra l'altro, rivolte anche alla mia famiglia, che provengono da cittadini comuni e persone vicine ai centri sociali. Frasi del tipo 'Morirete tutti' oppure 'Se ti vediamo ti ammazziamo' e via dicendo".



Data ultima modifica 18 agosto 2019 ore 17:03