Fondi alle scuole per cibo biologico

Sono stati assegnati 147mila euro di fondi per le mense biologiche nelle scuole liguri per il 2018. Lo annuncia l'assessore all'Agricoltura Stefano Mai spiegando che "i fondi servono per progetti per le mense scolastiche che hanno distribuito pasti biologici, un'iniziativa importante perché permette ai bambini di mangiare prodotti locali di altissima qualità. Le famiglie che aderiscono, inoltre, spendono meno per il servizio di mensa scolastica". "I fondi vengono distribuiti in base ai pasti serviti - ha detto Mai -. Ho voluto che la Liguria portasse avanti questo progetto, come Regione potevamo anche trattenere il 20% dei contributi per fare informazione ma ho scelto di lascarli alle famiglie perché potessero pagare meno il servizio di mensa". Dall'assessore un invito ai sindaci per aderire con i loro istituti. "Sono convinto che capiscano l' importanza del progetto. Busalla, Ceranesi, Ronco Scrivia, Sant' Olcese, Serra Riccò e Vezzano Ligure partecipano. Il termine per le domande è marzo 2020".



Data ultima modifica 16 agosto 2019 ore 12:42