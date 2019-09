Muta il simbolo di Cambiamo, c'è il blu

(ANSA) - GENOVA, 09 AGO - La campagna elettorale alle porte spinge il presidente della Regione Liguria e leader del neonato movimento politico 'Cambiamo' Giovanni Toti ad accelerare la ricerca di un simbolo definitivo da presentare sulla scheda elettorale. La prima bozza del logo di 'Cambiamo', un sole arancione che richiamava il colore delle liste civiche del centrodestra alle elezioni amministrative in Liguria, "non è piaciuta a tanti" sostenitori della nuova forza politica che sui social hanno manifestato critiche e perplessità in particolare proprio sull'utilizzo eccessivo dell'arancione, lo stesso colore del movimento fondato nel 2012 dall'attuale sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Lo ammette lo stesso Toti stasera sulla sua pagina Facebook annunciando le prime modifiche con l'inserimento del colore blu nel logo. "La prima bozza del simbolo di 'Cambiamo' che abbiamo pubblicato ieri a tanti di voi non è piaciuta: - spiega - abbiamo letto tutti i vostri commenti, in tanti avete suggerito di aggiungere un po' di blu".