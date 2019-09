Bucci:Governo non mi preoccupa per ponte

La crisi di governo non preoccupa il sindaco Marco Bucci per il futuro del ponte Morandi. "Io penso che le cose andranno bene. Genova e quello che stiamo facendo hanno un'importanza di carattere non solo nazionale ma europeo e sono certo che chiunque verrà al governo, se dovesse cadere, non farà che aiutarci perché siamo di fronte a un allineamento di obbiettivi, quello che si fa a Genova va bene per la Liguria, per l'Italia, per il governo e per tutti". E aggiunge che il 14 "Mattarella, Conte, i due vicepremier, Toninelli, Bonisoli saranno a Genova". Sulla possibilità che possano esserci rallentamenti su alcuni temi complessi, come quello dello smaltimento dei detriti, che Bucci vorrebbe utilizzarli in parte per i riempimenti per l'ampliamento verso il mare dello stabilimento di Fincantieri (manca il via libera del ministero dell'Ambiente), il sindaco afferma: "E' vero, stiamo faticando perché la nostra idea è molto innovativa e c'è bisogno di supporto".