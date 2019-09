Auto bruciano sotto pergolato

(ANSA) - GENOVA, 9 AGO - Questo pomeriggio i Vigili del fuoco di Genova est sono intervenuti in via San Felice per l'incendio di due autovetture. Le fiamme hanno coinvolto anche il pergolato sotto il quale erano parcheggiate. All'arrivo dei pompieri l'incendio era ormai generalizzato e per una veloce estinzione è stato utilizzato il liquido schiumogeno. Non si lamentano feriti, la cause sono in via di accertamento. Le due auto sono andate completamente distrutte.



Data ultima modifica 09 agosto 2019 ore 19:01