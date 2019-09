Toti,fondato comitato promotore Cambiamo

(ANSA) - GENOVA, 7 AGO - Parte l'avventura di 'Cambiamo', il soggetto politico lanciato dal governatore ligure Giovanni Toti, dopo l'addio a Forza Italia. Questa mattina, in uno studio notarile a Roma, è stato costituito il comitato promotore. "Oggi parte la nostra avventura", dice Toti. "'Cambiamo' sarà il nostro movimento per trasformare centrodestra, politica, Paese.

Chi ha aderito al Comitato, parlamentari, amministratori locali e semplici cittadini, così come chi aderirà ai circoli lo farà senza ruolo, gradi, mostrine del passato, ma da semplice militante. Il vero inizio dell'avventura sarà a settembre, quando presenteremo il movimento in tutte le regioni e nasceranno i circoli, ognuno potrà costituire il proprio con le regole che troverete nel sito in costruzione. Da adesso chi è interessato può scrivere a comitatocambiamo@gmail.com e verrà contattato", dice. "Insieme, dal basso, siamo pronti a costruire una nuova casa per coloro che delusi dalla politica vogliono di nuovo impegnarsi. Vi aspettiamo, abbiamo bisogno di voi!".

Al movimento politico di Toti hanno aderito, tra gli altri, i parlamentari Gaetano Guagliarello, Paolo Romani, Osvaldo Napoli e Manuela Gagliardi, tutti Forzisti. Gagliardi è l'unica parlamentare ligure ad aver deciso di seguire Toti. Ma la 'campagna acquisti' del governatore avviene anche nelle regioni e nei comuni tra i consiglieri. In Liguria ci sono gli assessori Giacomo Giampedrone, Ilaria Cavo, Marco Scajola



