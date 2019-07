Nascondono 800 grammi di coca, arrestati

(ANSA) - GENOVA, 6 LUG - La polizia ha arrestato due spacciatori di cocaina attivi nella zona di Staglieno. Gli uomini della squadra mobile li hanno individuati dopo che alcuni residenti avevano segnalato il continuo via vai da una abitazione di via Lodi. Gli agenti hanno iniziato una serie di appostamenti fino a ieri quando sono intervenuti arrestando Daniele Di Mauro, 38 anni, collaboratore di un circolo Arci della Valbisagno dove si organizzano feste per bambini e Alfred Plloci, operaio albanese di 30 anni. I poliziotti ieri sera hanno visto i due uscire dal palazzo e li hanno fermati. Di Mauro è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina, mentre in casa teneva un bilancino, materiale per il confezionamento e un libro mastro con i nomi degli acquirenti. In una macchina dell'operaio, invece, sono stati trovati 700 grammi di cocaina pura e 6.500 euro. Sono in corso ulteriori indagini volte a ricostruire il circuito di spaccio nel quale i due erano inseriti.