Multato clochard, dormiva in piazza

La polizia municipale di Genova hanno fatto una multa di 200 euro a un clochard giovedì sera, poco prima delle 22, perché dormiva in una piazza del centro cittadino. Lo denuncia sul proprio sito internet e su Facebook l'associazione San Marcellino Genova Opera sociale Gesuiti, attiva nell'assistenza a persone senza fissa dimora: "L'ingiustizia sociale è una bestemmia", afferma. "Alle 22.00 circa del 4 luglio 2019, in virtù dell'articolo 28 comma 1 del regolamento di Polizia Urbana, una persona in condizione di senza dimora è stata multata di 200 euro perché dormiva in Piazza Piccapietra", dice la San Marcellino, postando quindi foto della sanzione: Il 'trasgressore' "bivaccava su gradini, scalinate, scale di accesso dei monumenti, dei luoghi destinati al culto di importanza culturale, storica e architettonica - si legge -, spettacolo, intrattenimento, nei sottopassi e sovrappassi, sulla soglia di altri edifici, uffici, negozi e sedi di attività commerciali, artigianali o industriali, antistanti alla pubblica via".