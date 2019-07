(ANSA) - GENOVA, 5 LUG - Un Tir ha sbagliato strada e si è incastrato in una strettoia a Genova Quarto. E' successo poco dopo le 15, in via Rossetti. Per rimuovere l'autoarticolato i pompieri hanno usato l'autogrù per riallineare il rimorchio e consentire all'autista di fare retromarcia liberando così la strada. Sul posto la polizia locale per dirigere il traffico.