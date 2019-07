Notte della lettura per bimbi a Sarzana

(ANSA) - SARZANA, 4 LUG - Chi dice che i giovanissimi non leggono più? In poche ore la 'Notte bianca per lettori insonni' che si terrà nella notte tra sabato e domenica prossimi all'interno della quattrocentesca Fortezza di Firmafede a Sarzana ha registrato il sold out. Tantissimi bambini, armati di sacco a pelo e cuscino, lasciati a casa i genitori prenderanno parte all'esperienza della lettura notturna in un castello, guidati dal 'raccontalibri' Sergio Guastini. L'evento è dedicato ai bambini dagli 8 agli 11 anni ed è promosso e organizzato dalla Cooperativa Earth in collaborazione con la Libreria dei Ragazzi di Sarzana. Guastini, per inseguire la sua passione per i libri, ha lasciato ormai tanti anni fa il lavoro d'ufficio e si dedica esclusivamente a diffondere la lettura tra i ragazzi.

Organizza laboratori di ascolto ovunque, in scuole e biblioteche, nei musei, in pullman, sui treni, in aeroporto e anche a domicilio. Come libraio errante ha girato un po' l'Italia e l'Europa poi è arrivato fino in Etiopia e Cambogia.