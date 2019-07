Sea Watch: musica per Carola a Genova

(ANSA) - GENOVA, 3 LUG - Da Fabrizio De Andrè a Giorgio Gaber, passando per Bob Dylan e Johan Baez, Da Francesco De Gregori a Pierangelo Bertoli. Per una volta l'ora di silenzio per la pace, che da 892 settimane si tiene il mercoledì in piazza De Ferrari a Genova, diventa un momento di musica, per ringraziare Carola Rackete, la comandante della Sea Watch3, arrestata e poi liberata dopo il salvataggio di 42 migranti. In scena, quindi, i quattro più importanti cori genovesi, Daneo, Quattro Canti, Cantolibero e Quarto Coro per il concerto "Quattro cori per Carola", un'iniziativa di solidarietà e sensibilizzazione. "Noi vogliamo festeggiare - spiega Norma Bertulacelli, una dei pacifisti genovesi che animano l'iniziativa - anche perché avevamo organizzato la cosa per esprimere solidarietà a Carola Rackete e, ora che abbiamo saputo che è giustamente libera facciamo festa con canzoni degli anni 60 e 70 che parlano di un mondo più giusto".