Fermato carro cisterna difettoso con gpl

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 3 LUG - Per un difetto meccanico su un carro cisterna con 15 tonnellate di gpl, giunta dalla Francia nella stazione di Ventimiglia, la circolazione ferroviaria sarà interrotta da stasera alle 20 alle 7 di domani per dar modo ai vigili del fuoco di operare sulla cisterna. "Non c'è fuoriuscita di gas, non ci sono pericoli - fa sapere la Prefettura di Imperia, che coordina l'intervento - Ma essendo stato rilevato un difetto tecnico-meccanico è stato ritenuto opportuno impedire il viaggio. Il gas sarà travasato in un'altra cisterna". Il caso riporta alla mente la strage di Viareggio, di cui il 29 giugno scorso ricorreva il decennale. In quel caso il cedimento di un carro cisterna che trasportava gpl causò un deragliamento con conseguente esplosione provocando 32 vittime tra i cittadini. Il 20 giugno scorso la sentenza del processo d'appello ha condannato, tra gli altri, l'allora Ad di Ferrovie Mauro Moretti a 7 anni di reclusione.