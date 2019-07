Sei milioni per Casa salute Valpolcevera

(ANSA) - GENOVA, 2 LUG - Lavori in 32 mesi per 6,5 milioni di investimenti nell'ex istituto Trucco di Genova Bolzaneto, 4.200 metri quadri di superficie su 5 piani oltre al seminterrato, per offrire a un bacino di circa 110 mila abitanti servizi sanitari, sociosanitari e sociali. E' il progetto della nuova Casa della Salute della Valpolcevera. "Finalmente ci siamo - ha commentato il governatore Toti -. E' un investimento importante. Da oggi comincia il conto alla rovescia, in 32 mesi questa struttura sarà progettata, restaurata, attrezzata e operativa per questa valle che ha vissuto momenti difficili e da tempo ha bisogno di servizi e attenzione. Credo che questo sia un riscontro concreto alle richieste dei cittadini". "E' un grande segnale per la Valpolcevera - ha commentato il sindaco Bucci -. I tempi sono abbastanza seri, gli stanziamenti sono ingenti. Vogliamo fare in modo che la Valpolcevera sia esattamente come tutte le altre parti di Genova, con servizi importanti". E Viale ha aggiunto: "Non sarà una scatola vuota".