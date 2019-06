Assalto turisti in Liguria, code

Code e rallentamenti lungo le autostrade liguri e in particolare in prossimità del porto di Genova per gli spostamenti di migliaia di turisti che cercano rinfresco recandosi al mare sulle due riviere o agli imbarchi sui traghetti per le isole. Lunghe colonne di automezzi si registrano sulla A7 Genova-Milano in direzione di Sampierdarena e sulla A12 Genova-Livorno che porta nella riviera di Levante.

Disagi anche sulla A26 che collega Piemonte e Liguria per code tra Ovada e il bivio con la autostrada A10 che porta nella riviera di Ponente e verso la Francia.