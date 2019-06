Assagenti:dinner in cantiere immaginario

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Quest'anno lo Shipbroker e Shipagents Dinner ha come scenario un cantiere. Un cantiere immaginario, fra gru e ponteggi, betoniere e pallet, in mezzo a cui si muovono i quasi 3000 ospiti, nella ormai tradizionale cornice del padiglione blu Jean Nouvel della Fiera di Genova, che vuole indicare l'avvio di una simbolica ricostruzione, proprio nel giorno in cui sono andati giù gli ultimi pilastri di Ponte Morandi. La cena di gala organizzata da Assagenti, l'associazione dei broker e degli agenti marittimi di Genova chiude gli eventi della Genoa shipping week, una settimana di convegni e incontri dedicati interamente al mare. "E' stata un'edizione di svolta sia per noi che per la città - commenta Alberto Banchero, presidente di Assagenti - perché mai è stata fatta un'edizione in cui tutti gli interlocutori - Regione, Comune, Camera di commercio, Autorità portuale e Capitaneria - hanno lavorato assieme con un unico obiettivo: portare lo shipping come fiore all'occhiello di Genova".