Ponte: Bucci,tutto pronto rischio minimo

"Il rischio zero non esiste, ma tecnicamente possiamo parlare di un rischio irrisorio". Lo ha detto il sindaco Marco Bucci e commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera Marco Bucci, a palazzo Tursi, a poche ore dall'abbattimento controllato con dinamite delle pile 10 e 11 di ponte Morandi previsto per domani. Il sindaco ha confermato che tutti gli strumenti tecnici sono stati allestiti e testati, compresi i detonatori arrivati dalla Spagna: "Tutto è pronto".

Durante il consiglio comunale è stata rigettata una richiesta di chiarimenti del Movimento 5 Stelle al sindaco Bucci perché fossero illustrate in aula le procedure programmate per domani.