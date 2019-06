Toninelli, impegnato 1 miliardo a Genova

Mondiali di calcio femminili, l’Italia si gioca i quarti contro la Cina: 2-0. DIRETTA

A Montpellier Azzurre in campo per gli ottavi del torneo in corso in Francia. Gol di Giacinti (15') e Galli (50'). La squadra di Bertolini, superato il girone come prima, cerca uno storico passaggio del turno. Deve vedersela con le cinesi, passate tra le migliori terze