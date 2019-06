Carige: ai commissari la nuova proposta di Apollo

In serata è arrivata ai commissari di Carige da Apollo Global Management una proposta di intervento a supporto della banca. La proposta, come è noto, prevede la partecipazione del Fondo interbancario di tutela dei depositi, che proprio ieri si è espresso negativamente sull'intervento prospettato da Apollo, e la partecipazione degli attuali azionisti di Carige a partire da Malacalza, che ha già bocciato l'ipotesi del private equity americano. Secondo quanto si legge in una nota della banca genovese i commissari hanno inoltrato la proposta di Apollo sia al Fitd sia ai propri soci "per le valutazioni del caso".

Intanto Ubi ha precisato che "è assolutamente destituita di fondamento qualsiasi ipotesi aggregativa con Banca Carige", come ipotizzato in ricostruzioni di stampa. "Non sono a conoscenza di una ipotesi di salvataggio di Banca Carige con lo stesso sistema delle ex Venete - ha detto poi il ceo Victor Massiah -. Non mi sembra ci siano le condizioni per farlo ma questo bisogna chiederlo al governo'".